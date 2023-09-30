ABD, yapay zeka güvenlik merkezi kuruyor

ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (UGA), yapay zeka yeteneklerinin geliştirilmesi ve savunma sistemlerine entegrasyonu için bir güvenlik merkezi kuruyor. Merkezin amacı, Çin ve Rusya'dan gelen yapay zeka tabanlı tehditlere karşı güçlenmek ve ABD'nin savunma sanayi üssünü korumaktır.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (UGA), yapay zeka yeteneklerinin giderek daha fazla geliştirilmesi ve ABD savunma ve istihbarat sistemlerine entegre edilmesi için çok önemli bir misyona girişiyor. Ajans, bir yapay zeka güvenlik merkezi kuruyor.

"Çin ve Rusya'dan gelen yapay zeka tabanlı tehditlere karşı güçleneceğiz"

ABD ordusunun Generali Paul Nakasone, merkezin UGA'nın Siber Güvenlik İşbirliği Merkezi'ne dahil edileceğini ve burada özel sektör ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak ABD'nin savunma sanayi üssünü Çin ve Rusya'nın başını çektiği düşmanlardan gelen tehditlere karşı güçlendireceğini söyledi.

"Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde YZ alanında bir avantaja sahibiz. Bu YZ avantajı hafife alınmamalı" diyen Nakasone, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada özellikle Pekin'den gelen tehdide vurgu yaptı.

ABD'nin Rusya ya da Çin'in 2024 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığını tespit edip etmediği sorusuna Nakasone, "Henüz böyle bir şey görmedik" yanıtını verdi. Bundan önce dünya çapında bir dizi seçim yapılacağını kaydeden Nakasone, ABD'nin bu tür çabaları caydırmaya yardımcı olmak için ortakları ve müttefikleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

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Siber güvenlik araştırmacıları, Çin'in son aylarda ABD ve müttefik kurumlara yönelik siber operasyonlarını artırdığını ve bu operasyonların askeri iletişimi bozmak için tasarlanmış kötü amaçlı yazılımları önceden yerleştirmeyi de içerebileceğini söylüyor.

Çarşamba günü ABD ve Japonya, Çinli bilgisayar korsanlarının hükümet, sanayi, telekomünikasyon ve ordularını destekleyen diğer kurumları hedef aldığını belirten bir uyarı yayınladı.

Nakasone'ye tehdit vektörlerinin ve kırmızı bayrak uyarılarının analizini otomatikleştirmek için yapay zekanın kullanılması soruldu ve o da izleyicilere ABD istihbarat ve savunma kurumlarının zaten yapay zekayı kullandığını hatırlattı:

"Yapay zeka bize yardımcı oluyor, ancak kararlarımız insanlar tarafından alınıyor. Bu da önemli bir ayrım. Yapay zekadan yardım görüyoruz. Ancak günün sonunda, kararlar insanlar ve döngü içindeki insanlar tarafından alınacaktır."

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Nakasone, hem YZ güvenliği hem de ulusal güvenlik sistemleri ve savunma sanayi tabanı içinde yapay zekanın güvenli bir şekilde geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etme hedefi için UGA'nın dış istihbarat bilgilerinden yararlanma, en iyi uygulama kılavuzlarının, ilkelerin, değerlendirmenin, metodolojinin ve risk çerçevelerinin geliştirilmesine katkıda bulunma odak noktası olacağını söyledi.