ABD'nin Ay yüzeyine iniş projesi ertelendi

ABD uzun bir aranın ardından Ay yüzeyine iniş yapmayı planlıyordu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. ABD'nin bu hedefini gerçekleştirmek için Astrobotic Technology, Ay yüzeyine iniş aracı tasarlıyordu. Ne yazık ki şirket nihai hedefini gerçekleştiremeyeceğini kabul etti. İşte detaylar

ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay yüzeyine iniş projesi bazı aksaklıktan dolayı ertelendi!

Astrobotic Technology, uzun zamandır ABD'yi uzun zaman aradan sonra Ay yüzeyine taşıyacak aracı tasarlamak için çalışıyordu. Ne yazık ki işler umduğu gibi gitmedi. Şirket Ay yüzeyine iniş yapacak Peregrine iniş aracında ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şirket devam eden yakıt sızıntısı sorununa çözüm arıyor. Problemler yalnızca bununla sınırlı değil. Yakıt sızıntısının yanı sıra Peregrine iniş aracının İrtifa Kontrol Sistemi iticileri beklenen performansı sergileyemedi.

Şirket, yaptığı açıklamada, sistem arızasının kritik bir yakıt kaybına neden olduğunu belirtti. Ne yazık ki bu durumun uzay aracının güneşe doğru yönelmesini engelliyor. Bu durum Ay'a inen aracın güneş enerjisi üretmesinde oldukça önem taşıyor.

Ne yazık ki bu durum Apollo misyonundan 50 yıl sonra ABD'nin aya geri dönme girişiminde büyük bir aksamaya işaret ediyor. Astrobotic, ayın yüzeyine uçak indiren ilk ticari uzay şirketi olmak için yarışıyordu. Ay yüzeyine iniş görevinin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Ancak aksilikler yüzünden erteleniyor. Şirket ise görevin yeni tarihi ile ilgili bir detay paylaşmadı.

(1/4) We've received the first image from Peregrine in space! The camera utilized is mounted atop a payload deck and shows Multi-Layer Insulation (MLI) in the foreground. pic.twitter.com/dUuu0Idz8K — Astrobotic (@astrobotic) January 8, 2024

Şirket, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. "Şu anda amaç, Güneş'i işaret eden konumunu koruma yeteneğini kaybetmeden ve gücünü kaybetmeden önce Peregrine'i ay mesafesine mümkün olduğunca yaklaştırmaktır."

Ay yüzeyine dönmeye yönelik tarihi girişime birden fazla şirket destek oluyor. Onlardan bir tanesi de Lockheed Martin (LMT ) ve Lockheed Martin ( LMT ) arasındaki ortak girişim olan United Launch Alliance'dır. (ULA) tarafından geliştirilen Vulcan Centaur roketi bu girişim için bir başlangıç yaptı. Vulcan Roketi geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde fırlatıldı. Bu fırlatma ULA için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü rakibi SpaceX karşısında önemli başarı elde etti.