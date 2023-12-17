2023 Yılında İnternet Kullanımı Dakika Dakika Analiz Edildi

Yeni bir rapor, 2023 yılındaki çevrim içi etkinliği inceledi ve veriler, internet kullanımının arttığını ancak büyümenin yavaşladığını gösteriyor. Bir dakikada 6,3 milyon Google araması yapılırken, e-posta sayısı da artış gösterdi. Venmo gibi para transferi uygulamaları da büyüme kaydetti. Ancak tweet sayısı ve içerik akışı düşüş yaşadı. İnternet erişilebilirliği ise genişledi.

İnternet kullanımını dakika dakika analiz eden yeni bir rapor, 2023 yılındaki çevrim içi etkinliği ortaya koydu. Veriler, birçok alanda kullanımın önemli ölçüde arttığını gösterirken, aynı zamanda büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.

Bir dakikada 6,3 milyon Google araması yapılıyor

Araştırma grubu Domo tarafından hazırlanan "Veri Asla Uyumaz" raporunun 2023 baskısı hazırlandı. Buna göre geçtiğimiz yıl 231,4 milyon olan e-posta sayısının artık dakikada 241 milyon e-postaya yükseldiği belirtildi. Google aramaları ise her 60 saniyede 6,3 milyondan fazla sorguya çıkmış durumda.

Para transferi uygulaması Venmo da önemli bir büyüme kaydetti. Buna göre uygulamada dakika başına 463 bin dolar tutarında transfer gerçekleştirdi. Bu, önceki yıl 30 bin dolar olan transfer ortalamasının bir hayli üzerinde.

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Ancak internetteki tüm verilerin büyüdüğünü söylemek mümkün değil. Örneğin, dakika başına gönderilen tweet sayısı bu yıl 360 bin ile geçen yıla kıyasla düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Belki de daha çarpıcı olanı içerik akışındaki (YouTube videoları, Netflix filmleri vs) düşüş oldu. 2022'de dakikada 114 yıllık içerik izlenirken, 2023'te 43 yıla düştü.

İnternet erişilebilirliği de küresel çapta genişledi. On yıl önce yalnızca 2,1 milyar olan internet kullanıcı sayısı, günümüzde neredeyse 5,2 milyara çıkmış durumda.

Rapor, internetteki çoğu sektörün hızla gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak genişlemenin, bazı alanlarda tersine dönebileceğini de gözler önüne serdi.

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