2023 Yılında Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu

Dünyanın en büyük şirketleri arasındaki yarış giderek kızışıyor. Firmalar, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlar ise marka değerinin etkilenmesi olarak sonuçlanıyor. Son olarak 2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken marka değeri en yüksek şirketler belli oldu. İşte liste…

Dünyanın en büyük şirketleri arasındaki yarış giderek kızışıyor. Firmalar, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlar ise marka değerinin etkilenmesi olarak sonuçlanıyor. Son olarak 2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken marka değeri en yüksek şirketler belli oldu. İşte liste…

Dünyanın en değerli markaları (2023)

Interbrand tarafından paylaşılan veriler ışığında oluşan marka değeri en yüksek şirketler listenin birinci sırasında Apple bulunuyor. ABD'li teknoloji devinin marka değeri ise 502,680 milyon dolar. Hemen ardından onu teknoloji alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft, 316,659 milyon dolar ile takip ediyor.

Listenin devamında ise Amazon, Google, Samsung ve Toyota gibi markaları görüyoruz. Bununla beraber gıda sektöründe faaliyet gösteren Coca-Cola ve McDonald's da görünüyor. Listenin ilk sıralarına teknoloji şirketlerinin hakim olması ise gözden kaçmıyor.

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Dünyanın en değerli markaları şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaMarka Değeri 1Apple502,680 milyon dolar2Microsoft316,659 milyon dolar3Amazon276,929 milyon dolar4Google260,260 milyon dolar5Samsung91,407 milyon dolar6Toyota64,504 milyon dolar7Mercedes-Benz61,414 milyon dolar8Coca-Cola58,046 milyon dolar9Nike53,773 milyon dolar10BMW51,157 milyon dolar11McDonald's50,999 milyon dolar12Tesla49,937 milyon dolar13Disney48,258 milyon dolar14Louis Vuitton46,543 milyon dolar15Cisco43,345 milyon dolar16Instagram39,342 milyon dolar17Adobe34,991 milyon dolar18IBM34,921 milyon dolar19Oracle34,622 milyon dolar20SAP33,078 milyon dolar21Facebook31,625 milyon dolar22Chanel31,007 milyon dolar23Hermes30,190 milyon dolar24Intel28,298 milyon dolar25YouTube26,039 milyon dolar26J.P. Morgan25,876 milyon dolar27Honda24,412 milyon dolar28American Express24,093 milyon dolar29IKEA22,942 milyon dolar30Accenture21,320 milyon dolar

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