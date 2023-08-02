18 Yılın Ardından Windows'tan MacBook'a Geçiş

Sizce alışkanlıkları değiştirmek ne kadar zor? Yapılan araştırmalara göre gerçek alışkanlıklardan vazgeçmek uzun zaman alıyor. Özellikle de sürekli kullandığınız bir bilgisayar, telefon veya tabletten başka bir modele geçiş yaparken. Muhtemelen birçoğumuz yeni cihazlara geçiş yaparken tuş takımlarının yerini, tuş kombinasyonlarını vb. birçok şeye alışamıyoruz. Bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet sizlere Windows'tan Macbook'a geçmek geçiş macerasını anlatıyor. İşte detaylar…

Hakkı Alkan sordu Samet cevapladı: 18 yıl sonra Windows'tan MacBook'a geçiş yapmak!

Bu videomuzda sizleri çok zevkli bir sohbet bekliyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, ShiftDelete.Net ekibinden 18 yıl Windows kullandıktan sonra MacBook'a geçiş yapan Samet'e MacBook deneyimlerini soruyor. Gerçek bir kullanıcı deneyimi içeriği olan videomuzu seyretmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Samet 18 yıllık eski bir Windows kullanıcısı. MacBook'a geçiş yapmadan önce kullandığı cihazsa Huawei markasına ait bir amiral gemisi olan MateBook X Pro 2023 modelini kullanıyordu. Oldukça güçlü olan MateBook'tan bir MacBook'a geçme fikriyse Samet'in Apple ekosistemini merak etmesi ve siz takipçilerimize deneyimlerini aktarmak istemesi.

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Samet birçok kullanıcının kafasına takılan soruyu ilk etapta cevapladı. Bir Windows cihazdan MacBook'a geçiş yaparken verilerimi aktarabilir miyim? Bu soru muhtemelen birçok kişi ilgilendiriyor ve sevindirici cevap geldi. Windows bir cihazdan MacBook'a tüm verilerinizi kolayca aktarabiliyorsunuz.

İkinci soruysa Apple ekosistemi ile alakalıydı. Hakkı Alkan, Samet'e gerçekten daha kolay ve rahat bir kullanıma sahip olup olmadığını sordu. Samet ise bu soruya özellikle AirDrop özelliği sayesinde video kurgularını yaparken oldukça rahat ettiğini belirterek cevap verdi.

18 yılın ardından Windows'tan Macbook'a geçmek ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular videomuzda yer alıyor. Daha fazla bu tarz içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz…