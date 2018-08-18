Tekneleri Arıza Yapınca Gölde Mahsur Kalanları Afad Kurtardı

– BURDUR Gölü'ne açıldıkları tekne arıza yapınca mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Çendik mevkisindeki halk plajından akşam saatlerinde Burdur Gölü'ne açılan Aliihsan Babacan (39) ve aynı yaştaki Hakan Büyükkuşçular'ın bulunduğu 6 metrelik tekne akü arızası nedeniyle Karakent köyü açıklarında durdu. Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri zodyak botla göle açıldı. Arıza yapan tekne halk plajına çekilirken, Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular kurtarıldı. Aliihsan Babacan, "Tekne arıza yaptı. AFAD'ı aradık. Gelip kurtardılar" dedi.

Teknede akünün bittiğini söyleyen Hakan Büyükuşçular da "Bayağı açıktaydık. Telefonla AFAD'la irtibata geçtik. Konumumuzu bildirdik. Botla gelip çektiler sağ olsunlar" diye konuştu.

- Burdur