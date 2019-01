Tekkeköy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağırlamaya Hazırlanıyor

19 Ocak Cumartesi günü Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek olan 'AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacak olması Tekkeköy genelinde büyük heyecan oluştururken, ilçede yediden yetmişe herkes o güne kilitlendi.

Cumhurbaşkanı 19 Ocak'ta Tekkeköy'de

Tekkeköy'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha ağırlama heyecanı içinde olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Aday tanıtımının yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu bizim ilçemiz sınırları içerisinde olması nedeniyle bizler ev sahibi konumundayız. Bu nedenle görevlerimiz ve sorumluluklarımız kat kat artıyor. Her zaman olduğu gibi hep birlikte el birliğiyle Cumhurbaşkanımıza şehrimize ve ilçemize yakışır bir karşılama yapacağız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 19 Ocak Cumartesi günü Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için Samsun'a teşrif edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tekkeköy halkının ev sahibi olarak coşku ile karşılayacağını söyledi.

Tekkeköy 19 Ocak'a kilitlendi

Togar, "Samsun mitingler konusunda her zaman farkını gösteren ülkenin en dinamik ve en tecrübeli şehri konumunda bulunuyor. Her mitingindeki coşku ve kalabalık bunun en büyük göstergesi, dışa yansıyan resmidir. 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te ilçemizde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonumuzda Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Tekkeköy halkının Cumhurbaşkanına olan sevgisini herkes iyi bilir. AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakan olduğu 2014 yılında ilçemiz meydanında mahşeri bir kalabalık ile ağırlayarak kendisine olan sevgimizi gösterdik. Yine iki defa Tekkeköy sapağında Cumhurbaşkanımızın konvoyunu durdurarak Tekkeköy'ün desteğini ve sevgisini her defasında ortaya koyduk. 24 Mart 2018'de düzenlenen kongremize katılımlarının ardından şimdi her zaman olduğu gibi tüm Tekkeköy gönülden Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Tüm Samsun olarak her zamanki gibi örnek bir karşılama ve ev sahipliği yapacağız. Bizler özellikle ilçemizde bu tanıtım programının düzenlenmesinden dolayı ev sahibi olarak hem salonun içinde hem de salonun dışında Cumhurbaşkanımıza sevgimizi ve desteğimizi göstermek için yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Togar'dan davet

Togar, "19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'te Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek olan aday tanıtım toplantımıza ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya tüm Samsun halkını davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA