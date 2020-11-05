Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

05.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:08
Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Şamil Açar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, saldırıdan bir süre önce Açar ile aynı kahvehanede oturan, daha sonra Açar'ın aracına binen ve saldırı sırasında kaçan C.A'yı gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili diğer şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım Sokak'taki bir kahvehaneden çıkan Şamil Açar (40), park halindeki otomobiline bindiği esnada silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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