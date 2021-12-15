Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda teneffüs zilinin çalmasıyla koşarak merdivenlere giden öğrencilerin birbirlerinin üzerine düşmesi nedeniyle yaralanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda teneffüs zilinin çalmasıyla koşarak merdivenlere giden öğrencilerin birbirlerinin üzerine düşmesi nedeniyle yaralanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda teneffüs zilinin çalmasıyla öğrenciler koşarak merdivenlere yöneldi.

Bu esnada merdivenlerde en önde ilerleyen öğrencilerin düşmesi nedeniyle arkadaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının üzerine yığıldı.

Yaklaşık 50 öğrencinin birbirinin üzerine düşmesi nedeniyle 7 öğrenci yaralandı.

İdarecilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve şube müdürleri, olayın ardından hastanelere giderek öğrencileri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

 Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title