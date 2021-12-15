Okul merdiveninde birbirlerinin üzerine düşen öğrencilerden 7'si yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda teneffüs zilinin çalmasıyla koşarak merdivenlere giden öğrencilerin birbirlerinin üzerine düşmesi nedeniyle yaralanan 7 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda teneffüs zilinin çalmasıyla öğrenciler koşarak merdivenlere yöneldi.

Bu esnada merdivenlerde en önde ilerleyen öğrencilerin düşmesi nedeniyle arkadaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının üzerine yığıldı.

Yaklaşık 50 öğrencinin birbirinin üzerine düşmesi nedeniyle 7 öğrenci yaralandı.

İdarecilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve şube müdürleri, olayın ardından hastanelere giderek öğrencileri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.