Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulmasına başlandı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformların kurulmasına başlandı.

Proje kapsamında 50 platform, ekipler tarafından belirlenen direklere yerleştirilecek.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ahimehmet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında olduğunu söyledi.

Baharın gelişiyle Trakya'da leyleklerin sıklıkla görülmeye başladığını belirten Yel, "Eskiden mahallelerimizde çok sayıda leylek yuvası olurdu. Daha sonra çevresel faktörler ve elektrik hatlarının mahallelere gelmesiyle leyleklerin akıma kapılıp sayılarının azaldığını gördük. Ben de Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığım zamanında da bu hususa değinmiştim." dedi.

Yel, hayvanların korunması konusunda her zaman duyarlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi, çevrenin ve canlıların da korunması konusunda attığı adımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. TREDAŞ ve Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerinin ortak çalışması neticesinde 50 platform hazırlandı ve bu yıl içerisinde hepsi elektrik direklerine yerleştirilecek. Leylekleri ve diğer canlıları korumak için büyük bir mücadele veriliyor."

Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor
Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor
Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor
Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Burak Deniz Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Can Bartu Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine özel platformlar kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:32:02. #1.14#
title