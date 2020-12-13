Tekirdağ'da köfte ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Meşhur Tekirdağ köftesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki köfte ustaları, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Köfteci Murat Akyüz, "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Köfteci Caner Selen de "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını tercih etti.

Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve değerli. Hem Anadolu Ajansına hem de fotoğrafları çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman