Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı

Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal (31) ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı
Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı
Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 04:16:03. #1.15#

title