Tekirdağ'da HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri, Özcan Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 7 Kasım'da Çerkezköy'de gerçekleştirdiği mitingde bir kişinin yasa dışı pankart açması nedeniyle binada arama yapıldı.

Bu esnada bina çevresinde güvenlik tedbiri alındı. Aramada bazı evraklar ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına el konuldu.

Mitingde yasa dışı pankart açtığı belirlenen kişinin evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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