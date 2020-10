Tekirdağ'da Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal ortamda açıldı

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda kapılarını açtı.

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda kapılarını açtı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da fuara telekonferans yöntemiyle katıldı. Şentop, Türkiye'nin e-ticaret hacminin geçen yıl yüzde 39 arttığını ve bu yılda bu rakamın daha da üstüne çıktıklarını tahmin ettiklerini ifade etti. Öte yandan Şentop, Türkiye'nin de salgından en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl online olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarda açılan sanal stantlar, 3 gün boyunca 24 saat ziyaret edilebilecek.

Online olarak gerçekleştirilecek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan fuarda bir konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, fuarın oluşturulmasında destek veren, katkı sunan herkese teşekkür etti. Fuar hakkında bilgi veren Kozuva, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesi'nin ilk ve tek endüstriyel fuarıdır. Birincisini 2017 yılında başarıyla gerçekleştirmiştik, bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki fuarımız, üç gün boyunca 24 saat süreyle bölgemizdeki KOBİ'lerimizin büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Yine inanıyoruz ki büyük ölçekli firmalarımız için de bölgemizdeki yan sanayi sektörlerini tanımaları bakımından verimli bir ortam oluşacaktır. Burada yeri gelmişken yıllardır her fırsatta teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğine vurgu yapan böylece ülkemizin yerel kalkınması konusunda da bizlere öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bağlamda Çerkezköy Endüstriyel Fuarımıza online platformda demir-çelikten makineye, mekanikten inşaat ve yapı malzemelerine, sağlıktan tekstile, otomotivden plastik ve kimyaya, yazılımdan gıdaya kadar, hemen her sektörden çok sayıda firmamız katılım sağlamış stant açmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"24 saat ziyaret edilebilecek"

Fuarın 3 gün boyunca 24 saat ziyaret edilebileceğini ifade eden Kozuva, "Ücretsiz gerçekleştirilen fuarımızda üç gün süreyle 10: 00-12: 30 saatleri arasında canlı oturumlar yapılacaktır. Bu oturumlarda, birbirinden değerli isimler, konuşmalar ve sunumlar yapacaktır. Yine yenilikçi bir vizyon ile sağladığımız teknik altyapı sayesinde, bütün katılımcılarımız online ortamda konuşmacılarımız hakkında bilgi sahibi olabilirler, katılmak istediği programı seçebilir kaydedebilirler. Chat kısmından konular hakkında kendi görüşlerini paylaşabilirler. Konuşmacılarımıza soru sorabilir, görüş alabilirler. Diğer katılımcılarla iletişime geçebilir, yeni firma ve kişi bulabilir, inşallah yeni iş bağlantıları kurabilirler. Bu amaçla birebir görüntülü toplantı yapabilirler. Elbette ki stant yetkilileriyle sorunsuz iletişim kurabilirler" ifadelerine yer verdi.

Kozuva, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın açılışında bizi yine yalnız bırakmadığınız ve himayelerinizi esirgemediğiniz için Meclis Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocamıza huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımı ve minnetlerimi arz ediyorum. Yine Odamızın faaliyetlerinde her daim bizlere destek olan Sayın Tekirdağ Valimize teşekkür ediyorum. Her zaman tüm taleplerimize ivedilikle cevap veren, desteğini üzerimizden esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Paydaşımız Trakya Kalkınma Ajansına, Fuarımızı online ortamda hazırlayan organizasyon kadromuza, tüm katılımcı firmalarımıza ve üyelerimize, üç gün boyunca bizleri bilgilendirecek birbirinden değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. 2020 Çerkezköy Endüstriyel Fuarının iş dünyamıza, yeni açılımlar ve bol kazançlar getirmesini, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Yeni normale ayak uydurduk"

Kozuva'nın ardından Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin konuşma gerçekleştirdi. Şahin, yeni normale ayak uydurularak gerçekleştirilen fuarda katılımcılar ikili görüşmeler gerçekleştirerek iş hacmini genişletebileceğini, bölgede daha etkin rol oynayabileceğini ifade etti. Şahin, "Gerek sağlıkta gerek dış ticaret ve hizmetlerin yönetilmesinde zamanın şartlarına hızlı uyum sağlıyoruz. Ayrıca dünyanın en hızlı ve etkin dijitalleşen ülkelerinden birisiyiz. Pandemi önlemleri nedeniyle tüm dünyada fiziksel fuarlar iptal edilmeye başlanıp, online fuarlar artınca, Cumhurbaşkanlığımız tarafından sanal fuar destek paketi açıklandı. Hükümetimiz uluslararası online fuarlara katılanlara ve fuar düzenleyenlere ciddi destekler veriyor. Söz konusu destekler hükümetimizin konuda verdiği önemi gösteriyor. Yeni kriz ve meydan okumalara ne kadar hızlı cevap verdiğimizi gösteriyor. Bizler bölgesel aktörler olarak bundan geri kalmadık. Devletimiz ve hükümetimiz nasıl bir yaklaşım sergilediyse, buna uyumlu bir hamle ile bir çok faaliyetimiz yeni normale uydurduk. Fuarımızı dijitale aldık ve çok daha güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu yaklaşımı diğer çalışma alanlarımızda da sürdürmeye gayret ediyoruz. Rabbim bizleri ve ülkemizin kalkınması, güvenliği ve iyiliği için canla başta çalışan herkesi muvaffak kılsın. Bu vesileyle protokol üyelerimize, tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

"Azim ve kararlılıkla çalışıyor ve üretiyor"

Açılışta konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, "Ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy, bu küresel salgın musibetine rağmen azim ve kararlılıkla çalışıyor, üretiyor. İşte burada en güzel ürünleri, üretimleri ortaya koyarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar ortaya koydukları katma değerli ürünlerle Çerkezköy'ün ismini markalaştıran, şehrimizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan tüm üreticilerimize, sanayicilerimize, girişimci kardeşlerime, çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada imzası olan ve fuarda stant açan tüm firmalarımıza da başarılar diliyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a teşekkür ediyorum. Fuarımızın ülkemize ve sizlere hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum" dedi.

"Büyümeye ve gelişmeye elverişli"

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuarın bu yıl online ortamda gerçekleştirildiğini ifade eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da, "Covid nedeniyle bu yıl fuarımız sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Trakya'mızı da etkiliyor. Biz de bazı yöntemler uygulamak mecburiyetindeyiz. Yine bu pandemi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeliyiz. Pandemiyi birlikte yenebileceğimizin inancını bir kez daha sizlere ifade ediyorum. Virüs bizim alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ülkeler sanayi ve tarımsal nitelikleriyle gelişmişliklerini tamamlar. Bu yüzden sanayimizi, üretimimizi ve nitelikli insan yetiştirmeyi tamamlamalıyız. Bunu çevre ile uyumlu yapmak mecburiyetindeyiz. Çerkezköy, Çorlu, Ergene ve Kapaklı, coğrafi konumu nedeniyle ulaşım yollarına yakınlığı nedeniyle büyümeye ve gelişmeye oldukça elverişlidir. Bu avantajlı konumu değerlendirmek ve iş gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. Fuarımız katılımcı firmalara sektördeki yenilikleri takip etme, iş imkanını genişletme imkanı verecektir. Firmaların bölgesel tedarik zinciri oluşturması ve bu zincirin bir parçası için de çeşitli fırsatlar sunacaktır. Bu fuarla umuyorum ki bölge endüstrisinin kapasitesi artacaktır. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nı ulusal ve uluslararası katılımlarla daha da büyümesini temenni ediyor, katılımcılara hayırlı kazançlar getirmesini temenni ediyor, fuarın düzenlenmesine vesile olan TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamıza, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Mahmut Şahin'e ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gösterdikleri gayretin şahidiyim"

TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop da, "Tekirdağ'ın evladı olarak bölgemizde şehrimizde yapılan çalışmayı son derece önemsiyorum. Yaptığınız faaliyetlerde yanınızda olup destek sunmayı bir görev addediyorum. Online gerçekleştirilen Çerkezköy TSO Endüstriyel Fuarı için Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri için gösterdikleri gayretin şahidiyim. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açılışı sebebi ile huzurunuzda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çerkezköy, son yıllarda ekonomisi hızla gelişen ve buna bağlı olarak nüfusu da hızla artan bir ilçemiz olarak bölge ve Türkiye ekonomisindeki önemi iyice arttı. Bölgesel refahın artmasına büyük katkı sağlayan ilçe olarak ön plana çıkmasında bölgedeki KOBİ'lerin önemi ve katkısı yadsınamaz. Açılışını yaptığımız fuar, Çerkezköy'ün konumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanda da ön plana çıkmasını sağlamak ve elbette fuarların ruhuna uyarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirmek için devletimiz ve yenilikçilerimiz işbirliğinin bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

"Her zaman destekçiniz olacağım"

Online fuarın avantaja çevrilebileceğini aktaran Şentop, "Mart ayında sanayi ve üretim sektöründe de etkisini hissettiren Covid-19 virüsü ile salgının ortaya çıkması, akabinde alınan tedbirler sebebi ile fuar bu yıl online ve interaktif şekilde yapılması sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Zira her şerde bir hayır vardır düsturu ve kabullenişi her tarih boyunca hep hayırlı kapılar açmıştır. Online fuar ilk tecrübe olarak dezavantaj olarak görülse de kazandıracağı tecrübe açısından avantaj getirecektir. Dijital iletişim zaman ve mekan mefhumu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sağlayacak ürünleri incelemek ve daha yakından görmek mümkün hale gelecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi katılabilecektir. İletişimi ve etkileşimi son derece kolaylaştırmaktadır, üstelik ticarette de bir ağırlık kazandı son zamanlarda. TÜSİAD tarafından bu yıl açıklanan rapora göre, Türkiye'de e-Ticaret hacmi yüzde 39 artarak 83 milyar 100 milyon TL seviyesine ulaştı. Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl bu rakamın daha da arttığını tahmin ediyoruz. Gelecek yıllarda özellikle sanayicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve edinecekleri tecrübe ışığında kendilerine yeni bir pencere açacaklarını düşünüyorum. Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı su götürmez bir gerçektir. KOBİ'lerimizin e-ticaret ve teknolojiye yatırım yapması teşvik edilmeli ve bu konuda yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçiniz olacağım" dedi.

"Türkiye üçüncü sırada"

Türkiye'nin salgından ekonomik olarak en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Şentop, "Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarda duyulan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Birçok uluslararası ucuz iş gücü sebebiyle tercih edilen Asya ülkeleri yerine yeni üretim ve ticaret merkezi olarak Türkiye'nin tercih ediliyor olması bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, bizim Türk ticaret kanunumuzda acillerin basiretli hareket etme mesuliyeti vardır. Geçenlerde pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen olan üçüncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir. Yılın ikinci çeyreği itibariyle yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye, ABD'nin yüzde 5, İngiltere'nin yüzde 10, İspanya'nın yüzde 12 gibi oranların yer aldığı listeden üçüncü sırada ekonomik başarısı adı, sanı bilinen ülkeler arasında yer almaktadır" diye konuştu.

"Durum tersine döndü"

2020'nin zor bir yıl olduğunu fakat Türkiye için durumun tersine döndüğünü belirten Şentop, "Rekabet ve rekabet edilebilirlik serbest piyasa ekonomisinin en önemli kavramlarıdır. Ancak etkin bir pazarlama stratejisi olmadan ürettiğiniz kalitenin ve ucuz ürünlerin teknolojiye ve tüketiciye ulaştırmanız mümkün değildir. Türk şirketlerinin ürettiği kalite ve fiyat parametreleri ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. Türk sanayi bu konuda rüştünü çoktan ispat etmiştir. Ancak üretilen ürünlerin pazarlanması ve marka oluşturma becerimizde kat etmemiz gereken mesafeler var. Bugünden sonra daha güzel işler yapacağınıza inanıyorum. 2020 zor bir yıl oldu, korona virüs tüm dünyayı tehdit etti fakat bu durum Türkiye için tersine döndü. KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz bu süreçte pes etmedi ve çalıştılar. Açtığımız online fuar da bu pes etmeyişin göstergesidir. Alıcı ile satıcıyı bir araya getirecek bu yılki fuar önümüzdeki yıllara tecrübe olacaktır" dedi.

Fuar, açılış konuşmalarının ardından sanal ortamda 3 gün boyunca ziyaretçilere açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı