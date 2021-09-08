Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan 5 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı
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Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan 5 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı

Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan 5 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada haklarında aranma kararı olan 5 kişi yakalandı.

Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada haklarında aranma kararı olan 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında aralarında "kasten adam yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "hırsızlık" suçlarından aranan F.M .(30), S.M. (57), B.G. (22), C.B. (60), Y.M. (43) ayrı ayrı farklı adreslerde yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Tekirdağ'da aranma kaydı bulunan 5 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı - Haberler
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