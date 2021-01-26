Tekirdağ'da 878 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı
26.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:04
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 878 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 878 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde B.K'nin evinde şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda şişelere doldurulmuş 878 litre şarap ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman