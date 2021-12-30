Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 6 bin 963 litre sahte içki ile 245 litre etil alkol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 6 bin 963 litre sahte içki ile 245 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşında sahte alkol kullanıma bağlı olası sorunların önlenmesi amacıyla aralık ayı boyunca denetim ve operasyonlar düzenledi.

Ekipler, 93 iş yeri ve 39 ikamette yaptığı aramalarda, 6 bin 963 litre sahte içki ile 245 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheli 52 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 6 bin 963 litre sahte içki ele geçirildi

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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