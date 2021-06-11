TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, YHT ile Sivas'a geldi Açıklaması

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile geldiği Sivas'ta YHT gar inşaatında incelemelerde bulundu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile geldiği Sivas'ta YHT gar inşaatında incelemelerde bulundu.

Uygun ve beraberindeki heyet, "Demiryolunda Emniyet Yılı" kapsamında düzenlenen eğitim programı için Ankara'dan YHT ile kente geldi.

İnşaatı tamamlanma aşamasında olan garda incelemelerde bulunan Uygun, YHT Komuta Merkezi'nin inşaatını da gezerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Uygun, daha sonra katıldığı eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, hızlı tren hattıyla seyahat etmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Bu, şunu gösteriyor. Aslında Sivas, Türkiye'nin batısına çok hızlı bir şekilde yakınlaşmış oluyor. İki saatlik yolculukla Ankara'dan Sivas'a ulaşmak büyük bir nimet. Sivas'a ulaşmak aynı zamanda Tokat'a ulaşmak. Aşağı tarafta Malatya'ya ulaşmak. Bu anlama geliyor. Hamdolsun devletimizin, milletimizin gücü büyük projeleri yapmaya muktedir." dedi.

Uygun ve beraberindeki heyet, eğitim programının ardından yeniden dizayn edilen eğitim treni ile Demiriz İstasyonu'na hareket etti.

Bu yıl teknolojinin imkanlarından da yararlanılarak üniversitelerin desteğiyle tüm demir yolu personeline emniyetli ve konforlu ulaşım için eğitim verildiği belirtildi. Eğitim programı çerçevesinde Malatya, Adana, Niğde, Kayseri ve Gaziantep'te çok sayıda istasyonun ziyaret edilerek emniyet konusundaki projelerin çalışanlarla paylaşılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde