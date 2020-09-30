TBMM: "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili...
30.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:59
TBMM: "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 1-31 Ekim 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
TBMM: "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 1-31 Ekim 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." - ANKARA
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