TBMM: "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili...

TBMM: "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 1-31 Ekim 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.