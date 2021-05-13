TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Keşan'da bayram dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Keşan'da bayram dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile birlikte şehit Levent Çenbeli'nin ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Daha sonra görev başındaki zabıta ekiplerini ziyaret eden Aksal ve Helvacıoğlu personelin bayramını kutladı.

Keşan Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Aksal ve Helvacıoğlu, aşı olmak için aşı uygulama merkezine gelen vatandaşların da bayramını kutladı, aşı olma duyarlılığı gösterdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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