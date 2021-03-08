TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi Açıklaması
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi Açıklaması

08.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin siyaset üstü bir mesele olduğunu ve şiddetin önlenmesi için topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin siyaset üstü bir mesele olduğunu ve şiddetin önlenmesi için topyekün bir mücadele yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Aksal, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen çevrim içi programda, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aksal, "Samsun'da çok vahşi bir olay yaşadık. İnsanlıktan nasibini almamış bir cani, çocuğunun gözünün önünde eski eşini belki çevreden müdahale gelmese neredeyse öldürecekti. Kadına şiddete karşı topyekün bir mücadele olmalı." dedi.

Şiddetin önlenmesi için topyekün bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"Biz iktidara geldiğimiz günden beri önemli adımlar attık. Ama maalesef kadına karşı şiddet olayları devam ediyor. Bu mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur ve bu şekilde değerlendirilmelidir.

Şiddeti cezalandırmak önemli ama asıl önemli olan şiddeti önlemek. Burada kadınlarımıza çok büyük iş düşüyor. Nihayetinde o şiddeti uygulayan erkek çocuklarını da yetiştiren bizleriz, topyekün bir mücadele ve zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Kadına karşı şiddet siyaset üstü bir meseledir. Kadını, erkeği, tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte mücadele edersek bunda başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah bunu başarırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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