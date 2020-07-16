TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sözcülüğüne Gülaçar seçildi
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sözcüsü seçildi.
16.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:42
AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sözcüsü seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Devre Komisyon Kurul seçimleri bugün gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplanan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, komisyon sözcülüğüne yeniden AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar seçildi. - VAN
Kaynak: İHA