"TBMM Başkanı Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiaları gerçek dışıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İletişim Koordinatörlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İletişim Koordinatörlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddialarını içeren haberlere yer verilmiş olup, söz konusu haberler tamamen gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimleri Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından HSK'nın 7 üyesini seçmektedir. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı, Kurul üyeliği için mevcut üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce 07.04.2021 tarihinde seçim sürecini başlatmış ve adaylık için başvuru tarihlerini ilan etmiş; başvuru süresinin 22.04.2021'de tamamlanmasını müteakiben başkanlığa yapılan adaylık başvurularını Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona (Karma Komisyon) göndermiştir. HSK üyeliği seçim sürecine ilişkin olarak Anayasa'da ve 6087 sayılı Kanun'da adaylık başvurularının Karma Komisyona gönderilmesinden sonra TBMM Başkanlığına yüklenen bir görev veya verilen bir yetki bulunmamaktadır. Adaylık başvurularının TBMM Başkanlığınca Karma Komisyona iletilmesinden sonra seçim işlemlerinin tamamlanması ve Kurul üyelerinin belirlenmesi Karma Komisyon ile TBMM Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulundaki seçim süreçleriyle ilgili olarak TBMM Başkanlığının herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır" denildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı