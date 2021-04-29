"TBMM Başkanı Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiaları gerçek dışıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"TBMM Başkanı Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiaları gerçek dışıdır"

'TBMM Başkanı Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiaları gerçek dışıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İletişim Koordinatörlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İletişim Koordinatörlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddialarını içeren haberlere yer verilmiş olup, söz konusu haberler tamamen gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimleri Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından HSK'nın 7 üyesini seçmektedir. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı, Kurul üyeliği için mevcut üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce 07.04.2021 tarihinde seçim sürecini başlatmış ve adaylık için başvuru tarihlerini ilan etmiş; başvuru süresinin 22.04.2021'de tamamlanmasını müteakiben başkanlığa yapılan adaylık başvurularını Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona (Karma Komisyon) göndermiştir. HSK üyeliği seçim sürecine ilişkin olarak Anayasa'da ve 6087 sayılı Kanun'da adaylık başvurularının Karma Komisyona gönderilmesinden sonra TBMM Başkanlığına yüklenen bir görev veya verilen bir yetki bulunmamaktadır. Adaylık başvurularının TBMM Başkanlığınca Karma Komisyona iletilmesinden sonra seçim işlemlerinin tamamlanması ve Kurul üyelerinin belirlenmesi Karma Komisyon ile TBMM Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulundaki seçim süreçleriyle ilgili olarak TBMM Başkanlığının herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır" denildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Biden'ın 'soykırım' açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Biden'ın "soykırım" açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Aleyna Tilki Meral Kaplan
Spor Muslera Özgür Yankaya Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "TBMM Başkanı Şentop'un 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddiaları gerçek dışıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:03:04. #1.15#

title