TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerleri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerleri kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "Çin hükümetince Uygur Türkleri'ne karşı yapılan uygulamar" konusunda verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'nin çilelerine her geçen gün yeni çileler eklendiğini, dünya kamuoyunun da hükümetin de bunları görmezden geldiğini söyledi.

Doğu Türkistan'da yapılan zulmü görmezden gelmenin dünyanın en büyük ayıplarından biri olduğunu ifade eden Yaşar, "Bugün Amerika bile Doğu Türkistan'da yapılan zulmü kınamıştır. Kınamayan parlamentolardan biri maalesef bizim parlamentomuzdur." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 3 milyon Uygur Türkünü barındıran, dikenli tellerle çevrilen toplama kamplarının tüm dünyanın bildiği bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Çin ile Türkiye arasında yapılan 50 milyar dolarlık bir anlaşma dolayısıyla "ses çıkarılmadığını" iddia eden Gergerlioğlu, iktidarın bu anlaşma ile Uygur Türkleri'ni sattığını düşündüklerini söyledi.

"Çin'e savaş mı açacağız?"

Gergerlioğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Konuşmacının, kürsüde yaptığı bu hadsiz lafları iade ediyorum, reddediyorum ve kınıyorum. Kim kimi satmış? Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen gayreti göstermektedir. Ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Yani, bu istismardan başka bir amaç taşımamaktadır. Ne demek '50 milyar dolar için sattı...' Türkiye Cumhuriyeti, dünyada insanlığın timsali bir ülkedir ve devlettir. Tarih boyunca da böyledir, bugün itibarıyla da böyledir." diye konuştu.

Akçay, Doğu Türkistan'da, Çin'in yıllardır yaptığı zulümleri ciğerinde, yüreğinde hisseden, bunu adeta varlık sebebi haline getirmiş insanlar olduklarını vurgulayarak, "Hiç kimseye bunu emperyal provokasyonların emeli doğrultusunda, bir propaganda ve provokasyon meselesi yaptırtmayız." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Uygur Türkleri'nin Çin'de sistematik bir biçimde asimilasyona ve ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, HDP'nin işsizlik, CHP'nin "fındık üreticilerinin sorunları" hakkındaki grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA