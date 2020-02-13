13.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:44

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadına yönelik şiddet konusunda Meclis'te sürekli çalışan bir komisyon kurulmasını önerdi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için kadına yönelik şiddetin araştırılması önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, erkekliğin, indirimlerle, sırt sıvazlamalarla, "on yıl yatar çıkarsın" söylemleriyle büyütüldüğünü, yargının hep erkeklerin lehine çalıştığını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin önemine işaret eden Kerestecioğlu, "Sözleşmeye imza atmak başka, hayata geçirmek başka şey. Yargı, kolluk, sosyal hizmetlerde köklü değişiklik yapamazsanız, kadınları güçlendirmek için uğraşmazsanız ne erkek şiddeti ne de onu besleyen yargı kararları son bulur." dedi.

Kerestecioğlu, kadına yönelik şiddet konusunda Meclis'te sürekli çalışan bir komisyon kurulmasını önerdi. Kerestecioğlu, sözleşmenin ortaya koyduğu somut adımların Türkiye'de hayata geçirilmesi için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kurulduğunu anımsattı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da AK Parti iktidara geldiği 2002'de 66 olan cinayet sayısının 2018'de 440, 2019'da 474'e ulaştığını, bu yılın ocak ayında ise 27 kadının öldürüldüğünü söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe derinleştiğini, 2007'den beri 3 ya da 4 kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı hazırlandığını ancak söylem planı olarak kaldığını savundu.

Kayışoğlu, "Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadını güçlendirmek istiyorsanız ekonomiyi güçlendirecekseniz eğitimi düzeltecekseniz. Özellikle kız çocukların kesintisiz zorunlu eğitim almasını sağlayacaksınız." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise politikalarını, "kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir" anlayışıyla oluşturduklarını belirtti.

Anayasaya pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini, bunun pek çok Avrupa ülkesinde olmadığını vurgulayan Katırcıoğlu, TCK'de mağdurun tecavüzcüsü ile evlenmesinin önüne geçtiklerini, cezanın 5 yıldan 16 yıla çıkarıldığını kaydetti. Katırcıoğlu, siyaset felsefesinin, toplumsal meselelerin sadece kanuni düzenlemelerle halledilemeyeceğini; zihinsel dönüşümün gerektiğini, konuyu çözüm odaklı ele almak gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Kaynak: AA