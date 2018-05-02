TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin grup önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Kabul edilen öneriyle, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, faaliyetlerini, bugün ve yarın tasarının bitimine kadar sürdürecek.

Ayrıca öneri, 8 ve 15 Mayıs Salı günleri sözlü soruların görüşülmemesini, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde de gündemdeki uluslararası anlaşmaların ele alınmasını içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, öneriye göre iki ana bölümde görüşülmesi öngörülen tasarının 39 maddeden oluştuğunu söyledi.

Görüşmelerine bugün başlanacak tasarının bugün ve yarın geç saatlere kadar çalışarak yasalaşmasını öngördüklerini ifade eden Turan, "Zamanın hakkını vermek, toplumun öncelikli meselelerini çözmek adına bu önergemizi vermiş bulunuyoruz." dedi.

Turan, kanun ile ilgili çalışmaların, tüm taraflarıyla görüşülerek bu hale getirildiğini vurguladı.

Görüşmelerin nihayetinde niyetlerinin, üniversitelerin daha özgür, daha demokratik ve daha hızlı iş yapan kurumlar olarak hareket etmesi olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bunu uluslararası örnekler incelenerek yaptık. Derdimiz üniversitelerimizin çok daha pratik iş yapacak bir zemine kavuşması. 100 bini aşan öğrenci sayısıyla çabuk karar vermek, idari yapının başarılı olması mümkün değil. Daha önce de bu bölünmeler yaşanmış ve başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. İdeolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Biz akademik gelenek yürütülürken yeni vizyonlara kafa yoralım istiyoruz."

Turan, şu anda eğitimi devam eden öğrencilerin tümünün kendi girdiği okulun adıyla mezun olabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan; HDP Grubu'nun iş güvenliği ve iş sağlığı sorunları, CHP Grubu'nun da ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi konularındaki önergelerin bugün gündeme alınması önerileri ayrı ayrı görüşülerek reddedildi.