TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması
TBMM’de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP’li Özkoç hakkında soruşturma başlattı
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
CHP'li Engin Özkoç'un düzenlediği basın toplantısında söylediği "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" sözleri sonrası TBMM Genel Kurulu'nda söz aldığı sırada milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle