TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması
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TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması

TBMM’de yumruk yumruğa kavga, savcılık CHP’li Özkoç hakkında soruşturma başlattı

04.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:56
TBMM'de yumruk yumruğa kavga, CHP'li Özkoç hakkında hakaret soruşturması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu yaşandı. Savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.


CHP'li Engin Özkoç'un düzenlediği basın toplantısında söylediği "Şehitlerimize 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" sözleri sonrası TBMM Genel Kurulu'nda söz aldığı sırada milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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