TBMM Başkanvekili Tüzün'ün Annesinin Vefatı
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TBMM Başkanvekili Tüzün'ün Annesinin Vefatı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 84 yaşında yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün annesi Saadet Tüzün'ün cenazesi memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

TBMM Başkanvekili Tüzün'ün Annesinin Vefatı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 84 yaşında yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün annesi Saadet Tüzün'ün cenazesi memleketi Bilecik'te toprağa verildi.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Vali Tahir Büyükakın, bazı CHP ve AK Partili milletvekilleri, Belediye Başkanı Selim Yağcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saadet Tüzün'ün cenazesi, kılınan namazın ardından merkeze bağlı İlyasbey köyünde defnedildi.

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