TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Toplantı sonunda TBMM ve Duma arasında işbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol imzalandı.

Kaynak: DHA
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