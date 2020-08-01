TBMM Başkanı Şentop, Tunus, Kazakistan, Cibuti ve Cezayir'deki mevkidaşlarıyla bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop, Tunus, Kazakistan, Cibuti ve Cezayir'deki mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Tunus, Kazakistan, Cibuti ve Cezayir'deki mevkidaşlarıyla bayramlaştı
01.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Mustafa Şentop, Kurban Bayramı'nın iki ülke arasında ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ederek Gannuşi'nin bayramını kutladı.

Şentop, Tunus'ta yaşanan son siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini, komşu Libya'da yaşananlar dikkate alınınca Tunus'un siyasi iktidarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bugün yaşanan krizler karşısında Gannuşi'nin tecrübelerinin ve bilge tavrının kilit bir rol oynayacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Şentop, Gannuşi'nin, muhalefetin isteği ile düzenlenen güven oylamasından başarıyla çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gannuşi'nin göstermiş olduğu "Seçimle gelen seçimle gider." tepkisinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu da belirten Meclis Başkanı Şentop, bu vesileyle Türkiye'nin dost ve kardeş Tunus halkının yanında olduğunun altını çizdi.

Mustafa Şentop, Türkiye ve Tunus demokrasileri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediğini belirterek Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi alanındaki deneyimleriyle hem bölgede hem dünyada çok önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, parlamentolar arası münasebetlerin çok önemli olduğunu başkanlar arası ziyaretler olacağı gibi ihtisas ve dostluk grupları bağlamındaki ziyaretlerin de çok önemli olabileceğini aktardı.

Şentop, "Salgın süreci sonrası en kısa zamanda başta siz olmak üzere parlamentonuzun kıymetli üyelerini ülkemizde ağırlamak isteriz." dedi.

Gannuşi: "Burada demokrasi kazanmıştır"

Tunus Meclis Başkanı el-Gannuşi, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "kardeş" Türkiye ile ilişkilerin çok güçlü olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi. Gannuşi, Türk milletine ve yaptıkları görüşme için Şentop'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Güven oylamasından da başarılı çıktık, bu da önemliydi. Bu aslında parlamenterlerimizin tabii ki bir hakkıydı ama ben şunu söylemek isterim bu seçenek Tunus'un demokrasi alanındaki seçeneğiydi, buradan başarılı çıkmamız çok önemliydi. Burada demokrasi kazanmıştır. Tunus ve Türkiye arasında biraz daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Malumumuz bölgede bazı anlaşmazlıklar meydana gelmekte. Bu konu o yüzden çok önemli. Bilgi ve deneyim alışverişi konusunda iki ülkenin parlamentoları olarak iş birliğine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha fazla iş birliği konusunda önümüzdeki bayrama kadar güçlü ilişkiler içerisinde olacağımızı temenni ediyorum."

Gannuşi, ilk fırsatta Türkiye'ye gelerek Meclis Başkanı Şentop'u görmek istediğini de bildirdi.

Cibuti Meclis Başkanı Houmed'e, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz sözü

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Maulen Asimbayev, Cibuti Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve Cezayir Meclis Başkanı Süleyman Şenin ile de görüşme gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'na ilişkin iyi dilek ve temennilerinin karşılıklı olarak iletildiği görüşmelerde ülkeler arasında iş birliğinin arttırılmasına yönelik görüşler bildirildi.

Şentop'un, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Cibuti'ye yaptırdığı cami ve barajın iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğuna işaret ederek bu kapsamda iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Houmed, Türkiye'nin ülkesine yönelik yardımları için teşekkür etti, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Meclis Başkanı Şentop'un çok katkısı bulunduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'u, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı'nda ağırlamış olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Houmed, salgın sonrası en kısa zamanda yüz yüze görüşme konusundaki temennisini dile getirdi.

Houmed, daha önce ziyaret ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması konusunda Şentop'u tebrik etti ve bir sonraki ziyaretinde burada namaz kılmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Şentop, Houmed'e beraber namaz kılmak için söz verdi.

Görüşmede iki mevkidaş, ülkelerinin iş birliğinin devam edeceği konusundaki görüşlerini karşılıklı olarak aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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