TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı (2)

ÇORLU KAYMAKAMLIĞI'NI ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra Çorlu ilçesine geldi.

ÇORLU KAYMAKAMLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra Çorlu ilçesine geldi. Çorlu Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Şentop'u, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve partililer karşıladı. Şentop, burada Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Goncagül de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN