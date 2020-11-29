TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

29.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:17
TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan, Avrupa'nın göç ve göçmen çocuklar tutumuna eleştiri Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan, Avrupa'nın göç ve göçmen çocuklar tutumuna eleştiri Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop: 'Ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor'
TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor"
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mbaye Diagne Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:18:47. #1.15#
title