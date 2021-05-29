TBMM Başkanı Şentop'tan, PAB 142. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda Filistin vurgusu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop'tan, PAB 142. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda Filistin vurgusu Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan, PAB 142. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda Filistin vurgusu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) 142. Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Kovid-19 salgınının, farklı coğrafyalarda hayat sürseler de halkların kaderinin bir olduğunun altını çizdiğini, insanlığın selametini etkileyen meselelerin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu tasdik ettiğini belirten Şentop, salgın sürecinde, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın, hiç olmadığı kadar elzem hale geldiğini dile getirdi.

Dünya milletlerinin esasen büyük bir ailenin fertleri olduğunun, daha net müşahede edildiğini aktaran Şentop, "Bu itibarla, güven, huzur, istikrar ve barışın tesisi ile ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğinin ileriye taşınmasında parlamentolarımıza büyük rol düştüğü teyit edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Dünyanın, salgının ortaya çıkardığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken dünyanın bazı bölgelerinden halen terör ve çatışma haberlerinin gelmesinin ise insanlık namına büyük bir utanç olduğunu belirten Şentop, "Filistin'de ibadet eden masum sivillerin maruz kaldığı şiddet ve Gazze'de işlenen insanlık suçları hepimizin kanını dondurmuştur. Dünyanın sağlık ve normalleşme aradığı bir dönemde, bebek, çocuk, kadın demeden sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen bu saldırıları sizlerin huzurunda bir kez daha şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, İsrail'in, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan tavrını ve Filistin devleti topraklarındaki hukuk dışı işgalini sona erdirmesi gerekirken, Filistin halkına yönelik zulmünü artırmasının, hem de Ramazan Bayramı gibi Müslümanlar için mukaddes olan bir dönemde bu vahşeti sergilemesi hiçbir surette kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İsrail yönetiminin, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkının meşru hak ve taleplerini güç kullanarak bastıramayacağını artık idrak etmesi ve uyguladığı devlet teröründen acilen vazgeçmesi gerekiyor. Bu saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması için uluslararası toplumun İsrail yanlısı ve İsrail'i kayıran yaklaşımdan vazgeçip meseleye hakkaniyet temelinde kalıcı bir çözüm bulması şarttır. Rousseau'nun, 'Kendi özgürlüğümüzü güvenli ve değerli kılacak şartın, başkalarının haklarının kutsallığını kabul etmek olduğunu fark ettiğimizde, başkalarının efendisi olmak üzerine kurulmuş olan yapıyı aşabiliriz.' düşüncesini hayata geçirebildiğimiz eşit, adil ve daha vicdanlı bir uluslararası sisteme kavuşmak ümidiyle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop'tan, PAB 142. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda Filistin vurgusu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:31:49. #1.11#

title