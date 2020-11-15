TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, Twitter hesabından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bağımsız, özgür ve müreffeh bir devlet olarak ilelebet yaşaması duasıyla..." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman