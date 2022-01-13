TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisini ziyaret eden KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında ağırladı. Şentop, KKTC'nin Türkiye'de hem devlet hem de millet açısından çok derin bir anlamı olduğuna söyledi. KKTC'nin davasının aynı zamanda Türkiye'nin davası olduğunu kaydeden Şentop, "KKTC bizim milli davamızdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 'madem ki iki halk var, iki devlet olması lazım' şeklindeki tezini, Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini vurguladı. Şentop, ayrıca Rauf Denktaş'ı rahmetle andığını belirterek, "Hem Kıbrıs davasının büyük bir mücahidiydi hem de kurucu Cumhurbaşkanı, uzun yıllar bu davayı omuzlamış, yürütmüş bir insandı. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz daima" diye konuştu.