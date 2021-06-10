TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Meclis'te bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Meclis'te bir araya geldi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'u ve beraberindeki heyeti Gazi Meclisimizde ağırladık. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımak hususunda verimli istişarelerde bulunduk" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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