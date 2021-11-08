TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete yükselen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde Şuşa'nın kurtarıldığını, Azerbaycan'ın sahadaki zaferinin 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriyle taçlandığını anımsattı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi'nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"İki devlet, tek millet"

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'dan da kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, mesajında, "Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete yükselen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet." paylaşımında bulundu.

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