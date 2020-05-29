Tavuğa çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
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Tavuğa çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine önüne çıkan tavuğa çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı.

Tavuğa çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
29.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:39

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine önüne çıkan tavuğa çarpmamak için direksiyon kıran sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın Yeşilova karayolunda seyir halinde olan İslam Deniz idaresindeki otomobil önüne çıkan tavuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan sürücü İslam Deniz ve araçta yolcu olarak bulunan Savaş Yaşar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve Jandarma ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak ambulans ile Andırın Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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