Tavşanlı Kurban pazarında denetim

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Veteriner Hekimler odası Kurban Bayramı öncesi düvelerde denetimler gerçekleşiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Veteriner Hekimler odası Kurban Bayramı öncesi düvelerde denetimler gerçekleşiyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığının belirten Kütahya Veteriner Hekimlerden Veteriner Hekim Hakan Özkara, hayvan sevk ve hareketlerinin çok sıkı takip edildiğini ifade etti.

Özkara, hayvan sağlığıyla ilgili tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Damızlık hayvanlar sektörün geleceği için çok önemlidir. Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır. Bayram pazarı boyunca 9 gebe düve belirlendi ve geri gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tahrip edici etkisinin hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik alanlarda hissedildiğine işaret eden Hakan Özkara, çiftçilerin, yetiştiricilerin ve üreticilerin yılmadan üretime katkı sağladıklarını vurguladı.

Veteriner hekim Hakan Özkara, Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı