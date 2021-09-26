Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Göçerlerin malzemelerini taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 13 AC 580 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CUR 138 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti

 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

 'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Valentin Rosier Mehmet Topal Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Münir Karaloğlu Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 00:08:51. #1.12#