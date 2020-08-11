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Tat Gıda, yılın ilk yarısını yüzde 40 ciro artışı ile kapattı

Tat Gıda, 2020 yılının ilk altı ayında konsolide ciroda yüzde 40 artış ile 745 milyon liraya ulaşırken, Tat Gıda'da salça ve konserve ürünlerine ait ciro yüzde 55, süt ve süt ürünlerine ait ciro ise yüzde 26 artış kaydetti.

Tat Gıda, yılın ilk yarısını yüzde 40 ciro artışı ile kapattı
11.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:42

Tat Gıda, 2020 yılının ilk altı ayında konsolide ciroda yüzde 40 artış ile 745 milyon liraya ulaşırken, Tat Gıda'da salça ve konserve ürünlerine ait ciro yüzde 55, süt ve süt ürünlerine ait ciro ise yüzde 26 artış kaydetti.

Tat Gıda yaptığı açıklamada, 2020 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğunu bildirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yıla oranla yıllık bazda yüzde 64,6 artışla 32,1 milyon lira net kar açıklayan şirketin satış gelirleri, yıllık bazda yüzde 35,7 artışla 368 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 99,3 artışla 45,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Tat Gıda'da yılın ilk yarısında ihracat satışları yüzde 67 artış ile 67 milyon lira olarak gerçekleşti. Brüt kar yüzde 45 artış ile 165 milyon lira olurken, faaliyet karı yüzde 89 artışla 96 milyon lira olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjı yüzde 12,9 ile geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan artış gösterdi. FAVÖK yılın ilk altı ayında yüzde 106 artış ile 94 milyon lira olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı yüzde 12,6 ile geçen yıl aynı döneme göre 4 puan artış gösterdi. Net finansal borç etkin bir şekilde yönetilirken Aralık 2019 tarihinde 194 milyon lira olan net finansal borç, Haziran 2020'de 108 milyon liraya geriledi.

Salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap denince ilk akla gelen, Türkiye'nin pazar lideri markası Tat'ın cirosu yüzde 55 artışla 394 milyon lira olarak gerçekleşirken, süt ve süt ürünlerinin yenilikçi lider markası SEK'te 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 31 markalı büyüme üzerine, 2020 yılının ilk altı ayında da yüzde 22 markalı büyüme gerçekleşti. 2020 ilk yarıyıl sonuçlarına göre SEK markasında toplam ciro yüzde 26 artış ile 352 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle evlerde geçirilen karantinanın da etkisiyle her iki markanın ürünleri de güçlü büyüme yaşadı. Özellikle raf ömrü uzun olan konserve, hazır yemek, domates ürünleri gibi kategorilerde ciddi talep artışları olurken, ev dışı tüketim kanallarında mart-nisan-mayıs aylarında satışlarda ciddi düşüşler yaşandı. Haziran başı itibariyle normalleşmeye geçiş sürecinde açılan restoran, kafe gibi ev dışı tüketim noktalarına tekrar hizmet verilmeye başlandı.

"Türkiye'nin pazar lideri markasıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, yılın ilk altı ayına ilişkin veriler hakkında şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte işimiz gıda üretmek ve ürettiklerimizi halkımıza ulaştırmak. Tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdürürken, nesiller boyu hepimizin aile hayatına dokunan, sofralarına ortak olan, Tat markasını bu noktalara taşıyan en önemli iş ortağımız çiftçilerimize finansal destek sağladık. Domates sezonunda sözleşmeli çiftçimize tarımsal faaliyetlerde yardımcı olan mevsimlik tarım işçilerimizin sağlığı ve güvenliği için de çalıştık, projeler geliştirdik. Dijital Tarım alanında çalışmalarımızı hız kesmeden ve yenilikler ekleyerek sürdürdük, Dijital Tarla gününün 3'üncüsünü çiftçilerimizle birlikte gerçekleştirdik. İhracat tarafında da Irak ve Avrupa pazarlarında yeni anlaşmalar yaptık. TAT ve SEK üretim işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden üretim yapan Tat Gıda olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara verilen 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanan sektöründeki ilk şirket olduk. Bu çalışmalarımızın, emeğimizin bir ödülü diyebilirim."

Türkiye'nin pazar lideri markası olduklarını belirten Kesimer, "Firmalara salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu denetleyen, hızlı bir şekilde değişen dünya ve iş ortamının öncülerinden olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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