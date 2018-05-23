Tartıştığı Babasını Tüfekle Yaraladı

Sivas'ta tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Serpincik köyü Serpincik Göleti mevkisindeki çiftlik evinde A.M. (55) ile oğlu T.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda T.M, evde bulunan av tüfeği ile babasına ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden A.M, ağır yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan A.M, ameliyata alındı. Babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

T.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.