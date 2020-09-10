Tarsus Ticaret Borsası'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek
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Tarsus Ticaret Borsası'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek

Tarsus Ticaret Borsası, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen roket yarışlarına katılan Tarsus Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tarsus Roket Takımı öğrencilerine destek verdi.

Tarsus Ticaret Borsası'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek
10.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:42

Tarsus Ticaret Borsası, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen roket yarışlarına katılan Tarsus Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tarsus Roket Takımı öğrencilerine destek verdi.

Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada Tarsus Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin tasarımından, yazılımına kadar tamamen yerli olarak üretitikleri T-233 Roket ile Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmada montaj günü yaşanan talihsiz bir teknik aksaklık nedeniyle roket atışlarını gerçekleştiremedikleri belirtildi.

Öğrencilerin her zaman yanlarında oldukları ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biliyoruz ki, o gün ki yarışmaya katılan gençlerimiz A'dan Z'ye imal ettikleri roketin her parçasını, dijital yazılımlarını, teknolojik malzemelerini kendi elleriyle, kendi fikirleri ile ürettiler. Hiçbir parçası ithal olmayan yerli roketi yapmayı başardılar. Tarsus Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Tarsus Roket Takımı'nın başta Öğretim Üyesi Ercüment Türkoğlu'na,takım kaptanı Erkut Oğur ve tüm takım olarak roketin tasarımından yazılımına kadar onlarca saat mesai harcayan herkese, sponsorlara teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfı boyunca, öğrenilen en önemli şeyin sorunlar karşısında asla pes etmemek ve imkansızlıklar içinde bile istenildiği zaman insanın her şeyi başarabileceğini ispatlayan Tarsus Roket Takımı'nı tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

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