Tarsus'ta belediye toplu konutları için kat kurası çekildi Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen, toplu konutların kat kurası, noter huzurunda çekildi.

Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen, toplu konutların kat kurası, noter huzurunda çekildi.

Meclis salonunda noter huzurunda yapılan 472 konutu kapsayan kura çekimi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İmar Limited Şirketi Müdürleri Ali Nail Özkul ve İhsan Özdemir'in katılımı ile gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle bulaş riskinin önüne geçmek için hak sahiplerinin davet edilmediği kura çekimi, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken, daha önce çekilen kurada ev sahibi olma şansını elde eden vatandaşlar, bu kez yaşamlarını sürdürecekleri evlerin katlarını ve hangi dairenin kendilerine düştüğünü heyecanla takip ettiler.

Başkan Bozdoğan, herhangi olağan üstü bir durum olmadığı takdirde dairelerin 2021 yılının Şubat ayında ailelere teslim edileceğini bildirdi. Vatandaşların, yapılan kat kura çekimi sonuçlarını 'www.tarsusbelediyesi.bel.tr' adresinden öğrenebilecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA