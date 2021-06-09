Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi
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Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi

Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesince hayata geçirilen ve aralarında 10 doktor odası, 10 muhtar odası, 9 okuma salonu, 6 konuk evi, 5 koruluk, bir meydan düzenlemesi ve sundurmadan oluşan 41 tesis törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesince hayata geçirilen ve aralarında 10 doktor odası, 10 muhtar odası, 9 okuma salonu, 6 konuk evi, 5 koruluk, bir meydan düzenlemesi ve sundurmadan oluşan 41 tesis törenle hizmete açıldı.

41 yeni tesisin Sucular Mahallesi'ndeki toplu açılış töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, görevdeki 2. yılını geride bıraktıklarını söyledi. Haziran sonuna kadar 60 tesisin daha açılışını yapacaklarını kaydeden Bozdoğan, böylece 2 yılda 155 tesisi Tarsus'a kazandırmış olacaklarını söyledi. 144 milyon lira borçla devraldıkları belediyeyi bugün cari fazla veren nadir belediyelerden biri haline getirdiklerini ifade eden Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi, kasasında parası olan, bankalara paralarını günlük olarak repo yaptıran, GES parasının bir kuruşuna dahi dokunmayan bir belediye. Öyle çalışan belediye personelleri var ki, gece gündüz uyumadan. Tarsus'un 179 noktasında gerçekten beyaz devrimini de yapan, tatlı devrimini de yapan bir belediye" dedi.

"Halk Ekmek Fabrikasından kar eden tek belediyeyiz"

Belediyenin süt toplama ve işleme projesi sayesinde çiftçinin daha önce 1 lira 80 kuruşa satabildiği sütü bugün 3 liraya aldıklarını, işledikleri sütü Halk Marketlerde vatandaşa ulaştırdıklarını, 2 yılda bin 100 ton meyve sebze dağıttıklarını ifade eden Bozdoğan, "Küçük çiftçilerin durumlarını iyileştirmek için her şeyi yaptık. Tarla başında aldık ürünlerini direk götürdük halka dağıttık. Çiftçilerimizin satamadığı karpuzlar halk marketlerin önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Türkiye'nin en ucuz ekmeği satılıyor 95 kuruşa. 1 milyon 200 bin tane ekmek üretiyoruz ve tek kar eden ekmek fabrikası olan belediye biziz" diye konuştu.

"Köylerdeki vatandaşlarımız insani koşullarda muayene olacak"

Köylerde sağlık hizmetlerinden kısıtlı olanaklarla faydalanan vatandaşların kahvehane köşelerinde muayene olmaya çalıştığını görünce her köye bir doktor odası yapmaya karar verdiklerini anlatan Bozdoğan, "Şimdi her köyün doktor odası oluyor, her köye okuma salonu yapılıyor, dışarıdan gelen bir insanı misafir etmek için konuk odaları yapılıyor. Yapılanlara bakacak olursanız kendi mahallelerimizde bile okuma salonları açılıyor, her mahalleye halk marketler açılıyor. Diğer tarafta çok güçlü Türkiye'nin en güçlü kooperatifi, 200'e yakın üyesiyle kadın kooperatifi ve o kadar güzel çalışıyorlar ki, Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini götürüyorlar. Burada daha önce de söz verdiğimiz gibi bütün köylülerimizin ürettiği her şey, alın teriyle ürettiklerinin her birinin alıcısı biziz. Her hafta bir doktor, bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir avukat, bir öğretmen yanınıza gelecek. Biz açtığımız her tesisin sürdürülebilir olmasını istiyoruz ama var olan bir kentin kültürü var, kimliği var. Bunu geliştirmek için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öykümüzü de yazıyoruz; Tarsus'taki Berdan öyküsünü de görüyorsunuz. O kadar güzel işlenecek ki, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte emin olun Tarsus'un Berdan öyküsünü sadece Türkiye değil bütün dünya duyacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kırmızı kurdele kesimiyle 41 tesis halkın hizmetine sunuldu. - MERSİN

Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi
Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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