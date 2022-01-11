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Tarsus Kasaplar Odasının olağan genel kurul toplantısında gerginlik yaşandı

Tarsus Kasaplar Odasının olağan genel kurul toplantısında gerginlik yaşandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Kasaplar Odasının olağan genel kurul toplantısında "mükerrer oy kullanıldığı" iddiası üzerine gerginlik çıktı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Kasaplar Odasının olağan genel kurul toplantısında "mükerrer oy kullanıldığı" iddiası üzerine gerginlik çıktı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonundaki kurulda, divan başkanlığına Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer seçildi.

Divanın belirlenmesinin ardından yeniden aday olan mevcut Başkan Nail Uçak ile diğer aday Hüseyin Öztalas'ın listeleri üyelerin oyuna sunuldu.

Oylama sonucunda Uçak, 138 oyla yeniden başkan seçildi, rakibi 91 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimde mükerrer oy kullanıldığını iddia eden bir grup ile divan üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerince taraflar dağıtıldı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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