Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı, Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Özkan, video konferansla düzenlenen Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı'nda, kuraklığın su kaynaklarıyla tarımı ve tüm canlıları etkilediğini aktardı.

Tarımsal üretim üzerinde oluşacak baskı ve su kaynaklarının yeterliliği ile ilgili hususun toplumun ve kamunun gündeminde olduğuna işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin ve merkezi birimlerimizin kuraklıkla ilgili çalışmaları var. Belediyelerimiz kuraklık konusunda çok duyarlı. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı'nda önceliğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize ve araştırma birimlerimize verilen görevleri belirlemek ve bütün personelimizi kuraklık konusunda seferber ederek, eylem planlarını uygulamaya koymaktır. Kuraklığın ekonomik ve çevresel yönde baskılarını azaltma yönünde tedbir almalıyız. İklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tarımsal sulama Konya'nın ekonomisi için çok önemli olduğuna işaret etti.

Suyu iyi kullanmak ve mevcut su varlığını arttırmak için ciddi çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Altay, "Suyumuz ne kadar çok olursa olsun hem bireysel kullanımlarda hem tarımsal kullanımda mutlaka su tasarrufuna gitmemiz gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli hizmet önceliğimiz; özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak, tarıma ve hayvancılığa dayalı sektörleri desteklemek." diye konuştu.

Valilik koordinasyonunda video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, kurum ve enstitü müdürleri, oda başkanları ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan