SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1) - Ekonomi
Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sona erdiğinde, süreci iyi yönetenlerin ve üretmekten korkmayanların karlı çıkacağını söyledi.

22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sona erdiğinde, süreci iyi yönetenlerin ve üretmekten korkmayanların karlı çıkacağını söyledi.

Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video konferans sistemiyle düzenlenen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan "İzmir Sektör Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarım sektörünün üretim yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Üreticilere teşekkür eden Pakdemirli, "12 ay, 4 mevsim, 52 hafta canla başla çalışan çiftçilerimize, milletimiz adına şükranlarımı bir kere daha ifade etmiş olayım." dedi.

Salgın süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Bu Kovid-19 pandemi süreci bittiğinde, muhakkak ki süreci iyi yönetenler, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananlar, üretmekten korkmayanlar, en karlı olacak olanlardır. Çünkü bu sorun bölgesel değil artık küresel bir sorun." diye konuştu.

Pakdemirli, salgın sürecini, aldığı tedbirlerle en az hasarla atlatan ülkelerden birinin Türkiye olacağını söyledi.

"Hazineye ait tarıma elverişli arazileri tarıma kazandıracağız"

Bakan Pakdemirli, alınan önlemler sayesinde Türkiye'de gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, marketlerin stoklarının iyi ve raflarının dolu olduğunu belirtti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonu ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız."

Başvurularda gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacaklarını dile getiren Pakdemirli, "Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah. Tahsis edilen bu arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız." dedi.

"Ortalama yüzde 2,8'lik büyümeyle Avrupa ülkelerini geride bıraktık"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla tarım ve orman sektörünün, 2019'da yüzde 3,4 büyüdüğünü belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca son 17 yılda yıllık ortalama yüzde 2,8'lik büyümeyle Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bıraktık. 48 milyar dolarlık tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile Avrupa'da lider ülkeler arasına girdik.Tarım orman sektörü olarak, 2019'da GSYH'ye yüzde 6,4'lük katkı yaparak, ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladık. 2017 yılında tarımsal hasılamız 189 milyar lira iken, 2019 yılında yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıkardık."

Bakanlık olarak 2018 yılında çiftçilere 14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 2020 yılında bu destekleri yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, bütçenin yüzde 54,5'ini çiftçiye, yani tarımsal desteklere ayırdıklarını belirtti.

Kuru üzümde, kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fiyat açıklayarak alım yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, dane zeytine de fark desteği verdiklerini söyledi.

Bu yılı da artan maliyetler karşısında, doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceklerini belirten Pakdemirli, "Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Yani bir kez daha çağrıda bulunuyorum; kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Evelallah ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Ekonomi
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
İstanbul'da Ramazan'da pide geçtiğimiz yılla aynı fiyattan satılacak Ekonomi
İstanbul'da Ramazan'da pide geçtiğimiz yılla aynı fiyattan satılacak
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi Ekonomi
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi
KDV beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı Ekonomi
KDV beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rüştü Reçber Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İZTO üyelerine hitap etti: (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 13:33:26. #1.15#
title