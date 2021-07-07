Tarihte bugün ne oldu? 7 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 7 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 7 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
7 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 7 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1521 - Türk ordusu Böğürdelen'e girdi (Böğürdelen Kuşatması ).
• 1543 - Fransız birlikleri, Lüksemburg'u işgal etti.
• 1668 - Isaac Newton, Cambridge'deki Trinity Koleji'nden master derecesi aldı.
• 1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
• 1929 - Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.
• 1929 - İlk havayolları hostesi Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başladı.
• 1930 - Sanayici Henry J. Kaiser, bugün bilinen adıyla Hoover Barajı'nın inşasını başlattı.
• 1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Fransız ve İngiliz askerleri Beyrut'u işgal etti.
• 1943 - İstanbul-Londra uçak seferleri başladı
• 1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan ve kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen 5245 sayılı özel yasa çıktı.
• 1964 - Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.
• 1974 - FIFA Dünya Kupası'nı Almanya kazandı.
• 1978 - Büyük Okyanus'taki Solomon Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
• 1980 - İran'da şeriat esaslarına göre devlet yönetiminin başlangıcı.
• 1980 - Led Zeppelin, Berlin'de son konserini verdi.
• 1985 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Boris Becker kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Alman ve henüz 17 yaşında).
• 1994 - Kuzey ve Güney Yemen arasında savaş, Kuzeylilerin galibiyetiyle sonuçlandı.
• 1996 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nı Richard Krajicek kazandı. (turnuvayı kazanan ilk Hollandalı).
• 1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarında meydana gelen kazada, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk Heyeti'nin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.
• 2000 - Yargıtay, eski Milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.
• 2005 - Londra'da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.
• 2007 - Dünyanın pek çok şehrinde Live Earth konserleri düzenlendi.
• 2007 - Dünyanın yeni 7 Harikası belirlendi.
• 2020 - Mustafa Şentop yeniden TBMM başkanı seçildi.
DOĞUMLAR
• 1746 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (ö. 1826)
• 1854 - Nikolay Morozov, Rus bilim adamı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu (ö. 1946)
• 1860 - Gustav Mahler, Avusturyalı besteci (ö. 1911)
• 1887 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (ö. 1985)
• 1899 - George Cukor, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1983)
• 1902 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (ö. 1974)
• 1911 - Gian Carlo Menotti, İtalyan asıllı Amerikalı besteci (ö. 2007)
• 1917 - Guri Richter, Danimarkalı oyuncu (ö. 1995)
• 1921 - Adolf von Thadden, aşırı sağcı bir Alman politikacıydı (ö. 1996)
• 1927 - Doc Severinsen, Amerikalı caz trompetçisi
• 1931 - David Eddings, Amerikalı yazar (ö. 2009)
• 1931 - Talât Sait Halman, Türk şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi (ö. 2014)
• 1936 - Lisa Seagram, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
• 1936 - Jo Siffert, İsviçre'i otomobil yarışı pilotu (ö. 1971)
• 1938 - Jan Assmann, Alman Mısırbilimci ve dinbilimci
• 1939 - Robert Nixon, İngiliz çizer (ö. 2002)
• 1940 - Ringo Starr, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi
• 1944 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (ö. 1983)
• 1944 - Jürgen Grabowski, Alman eski futbolcudur
• 1947 - Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı
• 1949 - Shelley Duvall, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı
• 1952 - Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist
• 1960 - Ralph Sampson, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
• 1962 - Akiva Goldsman, Amerikalı film senaristi ve yapımcısıdır
• 1962 - Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi
• 1962 - Ali Teoman, Türk yazar (ö. 2011)
• 1968 - Jorja Fox, Amerikalı oyuncudur
• 1969 - Ali İhsan Yavuz, Türk siyasetçi
• 1969 - Metin Feyzioğlu, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı
• 1975 - Nina Hoss, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1976 - Ercüment Olgundeniz, Türk disk ve gülle atıcısı
• 1978 - Chris Andersen, Amerikalı basketbolcudur
• 1978 - Yasemin Kozanoğlu, Türk manken ve oyuncu
• 1979 - Patricia Aulitzky, Avusturyalı aktris ve şarkıcı
• 1979 - Zahide Yetiş, Türk sunucu
• 1980 - Serdar Kulbilge, Türk sporcu
• 1981 - Synyster Gates, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve Avenged Sevenfold müzik grubunun gitaristi
• 1981 - Michael Silberbauer, Danimarkalı millî futbolcudur
• 1982 - Cassidy, Amerikalı müzisyen
• 1982 - George Owu, Ganalı futbolcu
• 1983 - Jakub Wawrzyniak, Polonyalı millî futbolcudur
• 1984 - Alberto Aquilani, İtalyan futbolcudur
• 1984 - Stephanie Stumph, Alman aktristir
• 1987 - Volkan Şen, Türk futbolcu
• 1990 - Lee Addy, Ganalı millî futbolcudur
• 1991 - Alesso, İsveçli DJ ve Prodüktör'dür
• 1991 - James Forrest, İskoç millî futbolcudur
• 1992 - Nathalia Ramos, İspanyol oyuncu
• 1993 - Capital Steez, Amerikalı bir hip hop sanatçısı (ö. 2012)
ÖLÜMLER
• 1162 - II. Haakon, Norveç Kralı (1157-1162) (d. 1147)
• 1304 - XI. Benedictus, 22 Ekim 1303'ten ölümüne kadar, yani bir yıla yakın Papalık yapmıştır (d. 1240)
• 1307 - I. Edward, İngiltere Kralı (d. 1239)
• 1572 - II. Zygmunt August, Lehistan (Polonya) Kralı (d. 1520)
• 1718 - Aleksey Petroviç, Rus çareviç (d. 1690)
• 1879 - Béla Wenckheim, Macar siyasetçi (d. 1811)
• 1890 - Henri Nestlé, Alman şekerlemeci ve Nestlé fabrikalarının kurucusu (d. 1814)
• 1901 - Johanna Spyri, İsviçreli yazar (d. 1827)
• 1927 - Gösta Mittag-Leffler, İsveçli matematikçi (d. 1846)
• 1930 - Arthur Conan Doyle, İskoç yazar ve tıp doktoru (d. 1859)
• 1933 - Mikola Skripnik, Ukraynalı Bolşevik devrimci ve Ukrayna Halk Komiserleri Konseyi Başkanı (d. 1872)
• 1936 - Georgiy Vasilyeviç Çiçerin, Sovyet diplomat (d. 1872)
• 1939 - Axel Hägerström, İsveçli filozof (d. 1868)
• 1955 - Ali Naci Karacan, Türk gazeteci ve yazar (d. 1896)
• 1956 - Gottfried Benn, Alman dışavurumcu şair ve doktor (d. 1886)
• 1962 - Neveser Kökdeş, Türk besteci, güfteci ve tamburi (d. 1904)
• 1965 - Moşe Şaret, İsrail'in ikinci başbakanıdır (1954-1955) (d. 1894)
• 1972 - I. Athenagoras, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin 268. Patriği (d. 1886)
• 1972 - Kral Talal, Ürdün Kralı (d. 1909)
• 1973 - Max Horkheimer, Alman düşünür ve toplum bilimci (d. 1895)
• 1973 - Veronica Lake, Amerikalı aktris (d. 1922)
• 1976 - Gustav Heinemann, Almanya'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1899)
• 1989 - George Voorhis, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
• 1993 - Rıfat Ilgaz, Türk şair ve yazar (d. 1911)
• 2006 - Syd Barrett, İngiliz müzisyen (d. 1946)
• 2006 - Rudi Carrell, Hollandalı şarkıcı (d. 1934)
• 2010 - Mahmut Erdal, Türk şair, yazar ve halk ozanı (d. 1938)
• 2013 - MC Daleste, Brezilyalı rapçi (d. 1992)
• 2014 - Dick Jones, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1927)
• 2014 - Alfredo Di Stéfano, Arjantinli futbolcu (d. 1926)
• 2014 - Eduard Şevardnadze, Gürcü devlet adamı (d. 1928)
• 2015 - Jaime Morey, İspanyol şarkıcı (d. 1942)
• 2016 - Turgay Şeren, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)
• 2017 - Pierrette Bloch, Fransa doğumlu İsviçreli ressam ve tekstil sanatçısıdır (d. 1928)
• 2017 - Pam McConnell, Kanadalı kadın siyasetçidir (d. 1946)
• 2017 - Kenneth Silverman, Pulitzer Ödüllü biyografi yazarıdır (d. 1936)
• 2018 - Hacène Lalmas, Cezayirli eski futbolcudur (d. 1943)
• 2018 - Bourbon-Parma Prensi Michel, Fransız soylu, iş adamı, asker ve otomobil yarışçısıdır (d. 1926)
• 2018 - Feyruz Mustafayev, Eski Azerbaycan başbakanı ve siyasetçidir (d. 1933)
• 2019 - Ora Namir, İsrailli siyasetçi ve diplomat (d. 1930)
• 2020 - Hernán Alemán, Venezuelalı bir politikacıydı (d. 1955)
• 2020 - Jale Aylanç, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır (d. 1948)
• 2020 - Çınıbay Tursunbekov, siyasetçi, şair ve aktivist (d. 1960)