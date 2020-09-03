Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?
3 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
1260 - Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Savaşı'nda İlhanlılar'ı yendi.
1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa kumandasında Diyarbakır'dan hareket etti.
1683 - II. Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.
1783 - İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.
1855 - Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı; 100 Kızılderiliyi öldürdü.
1869 - İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından "Atlı tramvay" çalıştırılmaya başlandı.
1878 - Thames Nehri'nde, Bywell Castle adlı kömür şilebi ile çarpışan Princess Alice adlı yolcu gemisi battı; 640'tan fazla kişi öldü.
1895 - İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.
1908 - Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi, Kalem yayımlanmaya başlandı.
1912 - İngiltere'de Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme'ye girdi
1929 - Dow Jones Industrial Average en yüksek değerine ulaştı (381,17).
1933 - Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demiryolu tamamlandı.
1933 - Yevgeni Abalakov, SSCB'nin en yüksek zirvesine çıktı: (7495 m).
1935 - Utah'da Malcolm Campbell, bir araba ile erişilebilen en yüksek hıza ulaştı: saatte 301,337 mil. (484,955 km/s).
1939 - Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı.
1939 - II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya'ya savaş ilan etti.
1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı, koşulsuz teslim oldu.
1944 - 2 Eylül'de Belçika'ya giren İngiliz Ordusu, başkent Brüksel'i Almanlardan geri aldı.
1952 - Türk dağcıları Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmandılar.
1962 - İran'da deprem: 12225 kişi öldü, 2776 kişi de yaralandı. Ayrıca 21310 ev hasar gördü.
1971 - Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1976 - Viking 2, Mars'a indi.
1983 - Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı.
1986 - Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.
1988 - Irak Ordusu'ndan kaçan binlerce Iraklı Kürt, Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti.
1995 - eBay kuruldu.
1997 - Vietnam Havayolları'na ait Tupolev Tu-134 tipi bir yolcu uçağı, Phnom Penh Uluslararası Havalimanı'na yaklaşmakta olduğu sırada düştü ve 64 kişi öldü.
2000 - Lübnan'da yapılan seçimi muhalefetin adayı eski Başbakan Refik el-Hariri kazandı. 22 yıldır İsrail'in işgali altında yaşayan Güney Lübnan halkı 30 yıldır ilk kez sandık başına gitti.
2002 - İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli terör zanlılarının yakınlarının, güvenlik için tehdit olduklarına karar verilmesi durumunda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi`nden sürülebileceğine karar verdi.
2004 - Beslan katliamı, çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 385'ten fazla kişinin ölümüyle ve yaklaşık 783 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
2005 - İmralı Adası'nda hapis yatan Abdullah Öcalan'a destek amacıyla Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinden 1500 kişi otobüslerle Bursa Gemlik'e hareket etti. Polis, otobüslerin Gemlik'e girişlerinin engelleneceğini bildirdi.
2008 - Kıbrıs'ın Kuzey ve Güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri görüşmeleri başlatma kararı aldılar.
2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları, Suriye'nin Çobanbey ilçesine girdi.
Doğumlar
1695 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (ö. 1764)
1859 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (ö. 1914)
1869 - Fritz Pregl, Slovenyalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1930)
1875 - Ferdinand Porsche, Avusturyalı otomotiv mühendisi (ö. 1951)
1900 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (ö. 1986)
1905 - Carl David Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991)
1918 - Helen Wagner, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)
1921 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)
1931 - Albert DeSalvo, Amerikalı seri katil (ö. 1973)
1938 - Ryoji Noyori, Japon kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi
1940 - Bülent Tanör, Türk akademisyen ve yazar (ö. 2002)
1940 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (ö. 2015)
1941 - Sergei Dovlatov, Rus yazar (ö. 1990)
1945 - Ferdi Akarnur, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1949 - José Pekerman, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör
1952 - Şehrazat, Türk söz yazarı, besteci ve şarkıcı
1953 - Jean-Pierre Jeunet, Fransız film yönetmeni
1965 - Charlie Sheen, Amerikalı sinema oyuncusu
1965 - Nail Kırmızıgül, Türk oyuncu
1971 - Kiran Desai, Hint yazar
1974 - Clare Kramer, Amerikalı sinema oyuncusu
1984 - David Fiegen, Lüksemburglu atlet
1984 - Garrett Hedlund, Amerikalı aktör ve şarkıcı
1987 - İsmail Balaban, Türk pehlivan
1985 - Tatiana Kotova, Rus manken ve şarkıcı
1993
Andrea Tovar, Kolombiyalı model
Dominic Thiem, Avusturyalı tenisçi
Ölümler
1634 - Edward Coke, İngiliz hukukçu (d. 1552)
1658 - Oliver Cromwell, İngiliz asker ve siyaset adamı (d. 1599)
1729 - Jean Hardouin, Fransız akademisyen (d. 1646)
1883 - İvan Sergeyeviç Turgenyev, Rus romancı ve oyun yazarı (d. 1818)
1962 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (d. 1894)
1987 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (d. 1926)
1988 - Ferit Melen, Türk siyasetçi (d. 1906)
1991 - Frank Capra, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1897)
1997 - Alev Sezer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1945)
2001 - Pauline Kael, Amerikalı film eleştirmeni (d. 1919)
2012 - Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör (d. 1957)
2014 - Go Eun-bi Güney Koreli şarkıcı ve dansçı (d. 1992)
2017 - Doğan Yurdakul, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)