Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 1260 - Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Savaşı'nda İlhanlılar'ı yendi. 1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa kumandasında Diyarbakır'dan hareket etti. 1683 - II. Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı. 1783 - İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı. 1855 - Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı; 100 Kızılderiliyi öldürdü. 1869 - İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından "Atlı tramvay" çalıştırılmaya başlandı. 1878 - Thames Nehri'nde, Bywell Castle adlı kömür şilebi ile çarpışan Princess Alice adlı yolcu gemisi battı; 640'tan fazla kişi öldü. 1895 - İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi. 1908 - Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi, Kalem yayımlanmaya başlandı. 1912 - İngiltere'de Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı. 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme'ye girdi 1929 - Dow Jones Industrial Average en yüksek değerine ulaştı (381,17). 1933 - Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demiryolu tamamlandı. 1933 - Yevgeni Abalakov, SSCB'nin en yüksek zirvesine çıktı: (7495 m). 1935 - Utah'da Malcolm Campbell, bir araba ile erişilebilen en yüksek hıza ulaştı: saatte 301,337 mil. (484,955 km/s). 1939 - Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı. 1939 - II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya'ya savaş ilan etti. 1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı, koşulsuz teslim oldu. 1944 - 2 Eylül'de Belçika'ya giren İngiliz Ordusu, başkent Brüksel'i Almanlardan geri aldı. 1952 - Türk dağcıları Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmandılar. 1962 - İran'da deprem: 12225 kişi öldü, 2776 kişi de yaralandı. Ayrıca 21310 ev hasar gördü. 1971 - Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. 1976 - Viking 2, Mars'a indi. 1983 - Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı. 1986 - Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu. 1988 - Irak Ordusu'ndan kaçan binlerce Iraklı Kürt, Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti. 1995 - eBay kuruldu. 1997 - Vietnam Havayolları'na ait Tupolev Tu-134 tipi bir yolcu uçağı, Phnom Penh Uluslararası Havalimanı'na yaklaşmakta olduğu sırada düştü ve 64 kişi öldü. 2000 - Lübnan'da yapılan seçimi muhalefetin adayı eski Başbakan Refik el-Hariri kazandı. 22 yıldır İsrail'in işgali altında yaşayan Güney Lübnan halkı 30 yıldır ilk kez sandık başına gitti. 2002 - İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli terör zanlılarının yakınlarının, güvenlik için tehdit olduklarına karar verilmesi durumunda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi`nden sürülebileceğine karar verdi. 2004 - Beslan katliamı, çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 385'ten fazla kişinin ölümüyle ve yaklaşık 783 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. 2005 - İmralı Adası'nda hapis yatan Abdullah Öcalan'a destek amacıyla Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinden 1500 kişi otobüslerle Bursa Gemlik'e hareket etti. Polis, otobüslerin Gemlik'e girişlerinin engelleneceğini bildirdi. 2008 - Kıbrıs'ın Kuzey ve Güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri görüşmeleri başlatma kararı aldılar. 2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları, Suriye'nin Çobanbey ilçesine girdi. Doğumlar 1695 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (ö. 1764) 1859 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (ö. 1914) 1869 - Fritz Pregl, Slovenyalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1930) 1875 - Ferdinand Porsche, Avusturyalı otomotiv mühendisi (ö. 1951) 1900 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (ö. 1986) 1905 - Carl David Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991) 1918 - Helen Wagner, Amerikalı oyuncu (ö. 2010) 1921 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (ö. 2017) 1931 - Albert DeSalvo, Amerikalı seri katil (ö. 1973) 1938 - Ryoji Noyori, Japon kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi 1940 - Bülent Tanör, Türk akademisyen ve yazar (ö. 2002) 1940 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (ö. 2015) 1941 - Sergei Dovlatov, Rus yazar (ö. 1990) 1945 - Ferdi Akarnur, Türk sinema ve dizi oyuncusu 1949 - José Pekerman, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör 1952 - Şehrazat, Türk söz yazarı, besteci ve şarkıcı 1953 - Jean-Pierre Jeunet, Fransız film yönetmeni 1965 - Charlie Sheen, Amerikalı sinema oyuncusu 1965 - Nail Kırmızıgül, Türk oyuncu 1971 - Kiran Desai, Hint yazar 1974 - Clare Kramer, Amerikalı sinema oyuncusu 1984 - David Fiegen, Lüksemburglu atlet 1984 - Garrett Hedlund, Amerikalı aktör ve şarkıcı 1987 - İsmail Balaban, Türk pehlivan 1985 - Tatiana Kotova, Rus manken ve şarkıcı 1993 Andrea Tovar, Kolombiyalı model Dominic Thiem, Avusturyalı tenisçi Ölümler 1634 - Edward Coke, İngiliz hukukçu (d. 1552) 1658 - Oliver Cromwell, İngiliz asker ve siyaset adamı (d. 1599) 1729 - Jean Hardouin, Fransız akademisyen (d. 1646) 1883 - İvan Sergeyeviç Turgenyev, Rus romancı ve oyun yazarı (d. 1818) 1962 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (d. 1894) 1987 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (d. 1926) 1988 - Ferit Melen, Türk siyasetçi (d. 1906) 1991 - Frank Capra, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1897) 1997 - Alev Sezer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1945) 2001 - Pauline Kael, Amerikalı film eleştirmeni (d. 1919) 2012 - Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör (d. 1957) 2014 - Go Eun-bi Güney Koreli şarkıcı ve dansçı (d. 1992) 2017 - Doğan Yurdakul, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)