Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Eylül'de yaşananlar!
03.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 01:02

3 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

3 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1260 - Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Savaşı'nda İlhanlılar'ı yendi.

1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Veziriazam Tayyar Mehmed Paşa kumandasında Diyarbakır'dan hareket etti.

1683 - II. Viyana Kuşatması, başarısızlıkla sonuçlandı.

1783 - İngiltere, Paris'te imzalanan anlaşmayla ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.

1855 - Nebraska'da 700 ABD askeri Sioux köyüne saldırdı; 100 Kızılderiliyi öldürdü.

1869 - İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından "Atlı tramvay" çalıştırılmaya başlandı.

1878 - Thames Nehri'nde, Bywell Castle adlı kömür şilebi ile çarpışan Princess Alice adlı yolcu gemisi battı; 640'tan fazla kişi öldü.

1895 - İlk profesyonel futbol maçı yapıldı. Latrobe, Jeanette'i 12-0 yendi.

1908 - Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi, Kalem yayımlanmaya başlandı.

1912 - İngiltere'de Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak için, dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme'ye girdi

1929 - Dow Jones Industrial Average en yüksek değerine ulaştı (381,17).

1933 - Kayseri-Ulukışla hattının tamamlanmasıyla, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demiryolu tamamlandı.

1933 - Yevgeni Abalakov, SSCB'nin en yüksek zirvesine çıktı: (7495 m).

1935 - Utah'da Malcolm Campbell, bir araba ile erişilebilen en yüksek hıza ulaştı: saatte 301,337 mil. (484,955 km/s).

1939 - Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı çıktı.

1939 - II. Dünya Savaşı başladı: Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, ve Avustralya, Almanya'ya savaş ilan etti.

1943 - II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı, koşulsuz teslim oldu.

1944 - 2 Eylül'de Belçika'ya giren İngiliz Ordusu, başkent Brüksel'i Almanlardan geri aldı.

1952 - Türk dağcıları Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmandılar.

1962 - İran'da deprem: 12225 kişi öldü, 2776 kişi de yaralandı. Ayrıca 21310 ev hasar gördü.

1971 - Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1976 - Viking 2, Mars'a indi.

1983 - Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü aldı.

1986 - Avrupa ülkeleri radyasyon taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.

1988 - Irak Ordusu'ndan kaçan binlerce Iraklı Kürt, Türkiye sınırlarına yığılmaya devam ediyor. Sığınmacı sayısı 100 bini geçti.

1995 - eBay kuruldu.

1997 - Vietnam Havayolları'na ait Tupolev Tu-134 tipi bir yolcu uçağı, Phnom Penh Uluslararası Havalimanı'na yaklaşmakta olduğu sırada düştü ve 64 kişi öldü.

2000 - Lübnan'da yapılan seçimi muhalefetin adayı eski Başbakan Refik el-Hariri kazandı. 22 yıldır İsrail'in işgali altında yaşayan Güney Lübnan halkı 30 yıldır ilk kez sandık başına gitti.

2002 - İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli terör zanlılarının yakınlarının, güvenlik için tehdit olduklarına karar verilmesi durumunda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi`nden sürülebileceğine karar verdi.

2004 - Beslan katliamı, çoğunluğu öğretmen ve öğrencilerden oluşan 385'ten fazla kişinin ölümüyle ve yaklaşık 783 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

2005 - İmralı Adası'nda hapis yatan Abdullah Öcalan'a destek amacıyla Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinden 1500 kişi otobüslerle Bursa Gemlik'e hareket etti. Polis, otobüslerin Gemlik'e girişlerinin engelleneceğini bildirdi.

2008 - Kıbrıs'ın Kuzey ve Güney ülkelerinin Türk ve Rum liderleri görüşmeleri başlatma kararı aldılar.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlıları, Suriye'nin Çobanbey ilçesine girdi.

Doğumlar

1695 - Pietro Locatelli, İtalyan besteci (ö. 1764)

1859 - Jean Jaures, Fransız sosyalist politikacı (ö. 1914)

1869 - Fritz Pregl, Slovenyalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1930)

1875 - Ferdinand Porsche, Avusturyalı otomotiv mühendisi (ö. 1951)

1900 - Urho Kekkonen, Fin politikacı (ö. 1986)

1905 - Carl David Anderson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991)

1918 - Helen Wagner, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)

1921 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1931 - Albert DeSalvo, Amerikalı seri katil (ö. 1973)

1938 - Ryoji Noyori, Japon kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1940 - Bülent Tanör, Türk akademisyen ve yazar (ö. 2002)

1940 - Eduardo Galeano, Uruguaylı gazeteci (ö. 2015)

1941 - Sergei Dovlatov, Rus yazar (ö. 1990)

1945 - Ferdi Akarnur, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1949 - José Pekerman, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör

1952 - Şehrazat, Türk söz yazarı, besteci ve şarkıcı

1953 - Jean-Pierre Jeunet, Fransız film yönetmeni

1965 - Charlie Sheen, Amerikalı sinema oyuncusu

1965 - Nail Kırmızıgül, Türk oyuncu

1971 - Kiran Desai, Hint yazar

1974 - Clare Kramer, Amerikalı sinema oyuncusu

1984 - David Fiegen, Lüksemburglu atlet

1984 - Garrett Hedlund, Amerikalı aktör ve şarkıcı

1987 - İsmail Balaban, Türk pehlivan

1985 - Tatiana Kotova, Rus manken ve şarkıcı

1993

Andrea Tovar, Kolombiyalı model

Dominic Thiem, Avusturyalı tenisçi

Ölümler

1634 - Edward Coke, İngiliz hukukçu (d. 1552)

1658 - Oliver Cromwell, İngiliz asker ve siyaset adamı (d. 1599)

1729 - Jean Hardouin, Fransız akademisyen (d. 1646)

1883 - İvan Sergeyeviç Turgenyev, Rus romancı ve oyun yazarı (d. 1818)

1962 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (d. 1894)

1987 - Morton Feldman, Amerikalı besteci (d. 1926)

1988 - Ferit Melen, Türk siyasetçi (d. 1906)

1991 - Frank Capra, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1897)

1997 - Alev Sezer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1945)

2001 - Pauline Kael, Amerikalı film eleştirmeni (d. 1919)

2012 - Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör (d. 1957)

2014 - Go Eun-bi Güney Koreli şarkıcı ve dansçı (d. 1992)

2017 - Doğan Yurdakul, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)

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